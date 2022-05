Beijings innbyggere hamstrer mat i frykt for hard nedstenging

Kinesiske myndigheter har gitt ordre om massetestesting i Beijings mest folkerike sentrumsområde Chaoyang fra mandag av. Ordren gjelder både de 3,5 millioner innbyggerne og alle som jobber i bydelen.

Chaoyang huser en rekke ambassader og kontorene til mange multinasjonale selskaper.

– Hvis det blir funnet ett eneste smittetilfelle, så kan dette området bli rammet, sier kontorarbeideren Yao Leiming, som er ute for å teste seg sammen med kolleger.

Kina har de siste ukene forsøkt å slå ned et omfattende smitteutbrudd i Shanghai, men uten å lykkes. Mandag ble det registrert 51 nye koronarelaterte dødsfall selv om byen har vært nedstengt i ukevis.

Innbyggerne har måttet holde seg hjemme, mens mat er blitt levert på døra.

I sosiale medier er det lagt ut videoer der folk klager over at de kun har fått en muffins å spise. Nedstengingen og smittefrykten har også ført til at innbyggerne i Shanghai har problemer med å få helsehjelp til andre sykdommer enn covid-19, og flere skal ha dødd som følge av dette.

(©NTB)