Japans turismebyrå åpner for at et svært begrenset antall turister kan kjøpe en pakkereise og dermed slippe inn i landet. Slik skal myndighetene samle informasjon før de åpner opp landet for vanlig turisme.

Turistene må være fra Australia, Singapore, Thailand eller USA. De må dessuten være trippelvaksinert mot covid-19, og reisene skal være planlagt i et samarbeid mellom det japanske turistbyrået og turistenes eget reisebyrå.

Siden coronapandemien begynte i 2020 har ingen utenlandske turister fått slippe inn i Japan overhodet.

