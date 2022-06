Riksrevisjonen skal sjekke skattehjelp til diplomater

Ansatte i Utenriksdepartementet har i over 13 år fått hjelp til å dekke denne skatteregningen, gjennom en særavtale. Ordningen ble avsluttet i mai.

Aftenposten, som har publisert flere saker om utbetalingene, sier Riksrevisjonen nå starter en såkalt etterlevelsesrevisjon. Det vil si at de sjekker om forvaltningen følger gjeldende lover og regler. Den aktuelle ordningen har aldri blitt ettergått på denne måten før.

– Vi ser at slike særavtaler er komplekse. Derfor mener vi at det er risiko for at det kan skje feil, og at dette bør kontrolleres, skriver ekspedisjonssjef Åse Kristin Hemsen i Riksrevisjonen i en epost.

Hun understreker at det ikke er opp til Riksrevisjonen å vurdere om tilleggene er rimelige. De skal kun se om forvaltningen har fulgt reglene.

Riksrevisjonen skal også undersøke Forsvaret og politiet.

