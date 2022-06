Kjell Inge Røkke får FN-verv

Kjell Inge Røkke blir en del av Ocean Decade Alliance, og blir samtidig spesialutsending for havindustridata i FNs Ocean Decade, melder e24.

– Jeg er stolt og beæret over å bli en del av alliansen, og jeg ser frem til å bidra som en spesialutsending. Jeg har levd på og av havet i store deler av mitt voksne liv, og jeg er virkelig engasjert i å bedre havets helse, sier Røkke i en pressemelding.

Røkke skal ifølge nettstedet blant annet bidra til å tilgjengeliggjøre havdata fra industrikilder slik at de blir tilgjengelige i både forskning og politikk. Han vil også bidra til å utvikle et system som tilbyr gratis forskningstid på skip over hele verden.

Vil revolusjonere havforskningen

Ocean Decade-initiativet for årene 2021-30 ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2017, med en visjon om å sikre «forskningen vi trenger for havet vi vil ha», gjennom «intet mindre enn en revolusjon i havforskningen som vil trigge en endring i menneskets forhold til havet.»

Ocean Decade Alliance har som siktemål å skape et nettverk av «eminente partnere» som kan lede med eksempel gjennom «målrettet ressursmobilisering, nettverksarbeid og påvirkning.», skriver FN selv om programmet på sine hjemmesider.

Medlemskap kan kun oppnås gjennom invitasjon, basert på «bevist og vedvarende engasjement mot Ocean Decades visjon.»

Gahr Støre og prins Albert også med

Blant andre såkalte «patrons» i alliansen er statsminister Jonas Gahr Støre og direktør for FNs miljøprogram, Inger Andersen – i tillegg til Prins Albert av Monaco, samt presidentene i Kenya, Seychellene, Portugal og Palau.

Røkke er oppført på listen i egenskap av å være eieren av forskningsskipet REV Ocean.