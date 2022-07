Advokat Per Danielsen vs. Finansavisen

Finansavisen publiserte i mars 2022 en nyhetsartikkel med tittelen: «Brukte avskiltet advokat til under halv pris». I artikkelen stod det at klienten trodde advokat Per Danielsen selv jobbet med saken og betalte ham 3.600 kroner timen, mens en suspendert advokat gjorde mye av arbeidet. Klager er advokat Per Danielsen, som mener Finansavisen gir et skjevt bilde av advokatfirmaet, og at han burde fått samtidig imøtegåelse av det han mener er en uriktig påstand.

Klager anfører at klienten visste at den omtalte suspenderte advokaten også arbeidet med saken, og at det var avtalt samme timepris for begge. Videre mener klager at et sitat om «billige og dårlige advokater», er tatt ut av sin sammenheng. Slik klager ser det, er dette i artikkelen fremstilt som et angrep på advokater, mens det han uttrykte var at det bør betales ordentlig for ordentlig arbeid.

Finansavisen avviser at det er publisert sterke beskyldninger mot advokatfirmaet, og mener derimot det er beskrevet en faktureringspraksis som klager selv hevder er normal i advokatbransjen. Redaksjonen viser til at kildegrunnlaget for artikkelen var referater fra rettsbehandlingen og innsyn i dokumentbevis som ble lagt frem i Høyesterett, der det blant annet kom frem at klienten ikke visste at den suspenderte advokaten utførte arbeid som ble fakturert med samme timepris som for advokat Danielsen. Avisen mener klager har fått komme tilstrekkelig til orde ved at klagers advokat er sitert på det han uttalte om advokatkontorets faktureringspraksis i Høyesterett. Finansavisen mener det påklagede sitatet er korrekt, og at det åpenbart sikter til advokater.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener klager som profilert advokat måtte akseptere søkelyset på seg selv og advokatkontorets faktureringspraksis, selv om utvalget kan forstå at det oppleves belastende. Utvalget konstaterer at det påklagede sitatet er hentet fra et tidligere intervju med klager.