Konkursene blir flere, større og mer alvorlige

Konkurs- og inkassoveksten fortsatte i juli, der 194 selskaper gikk konkurs. Dette er en oppgang på 35 prosent fra juli i 2021, skrives det i en rapport fra Fair Partners. Inkassostatistikken til Fair viser også en sterk økning av krav som sendes til inkasso.

– Vi har lagt bak oss noen måneder med betydelig vekst i både inkasso og konkurser i Norge. Konkursene har blitt større, og størrelsen på inkassosakene indikerer at konkursene inn mot vinteren vil bli enda større, skriver adm. direktør i Fair Christian Aandalen.

Så langt i år har 1697 selskaper gått konkurs i Norge, omtrent syv prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor. I rapporten skrives det at i absolutte konkurser er detaljhandel, servicevirksomhet og hovedkontortjenester de tre bransjene med størst vekst i antall konkurser.

Større inkassokrav

Fair har registrert at størrelsen på inkassokrav har vokst med 86 prosent, og at dette gir en indikasjon på at selskaper opplever større og mer alvorlige økonomiske problemer.

De tror dette signaliserer at fremtidige konkurser blir større og mer alvorlige. Så langt i år er størrelsen på konkursene 21 prosent høyere enn i fjor. Samtidig er gjennomsnittlig omsetning på selskaper som går konkurs 5,2 millioner kroner, sammenliknet med 4,4 millioner kroner i fjor.

Fair peker på kostnadsinflasjonen som en sentral årsak til utviklingen. Rekordhøye energipriser inn mot vinteren gjør at fair forventer at antall inkassosaker knyttet til strøm vil øke.