Norsk selskap selger virksomheten i Russland

Den 3. mars annonserte Jotun at de stenger ned virksomheten i Russland som følge av invasjonen av Ukraina. Nå har virksomheten blitt solgt til det russiske industriselskapet Atomstroykomplex, som vil ta over alt av drift, ansatte og eiendeler i Russland.

– Vi har jobbet med å finne en løsning for virksomheten vår i Russland siden sent i februar. Det har blitt vanskeligere og vanskeligere å drive virksomhet i landet som følge av sanksjoner, og vi anerkjenner at situasjonen ikke vil endre seg i nær fremtid. Vi tror vi har funnet en god løsning for våre ansatte ved å selge virksomheten, skriver adm. direktør Morten Fon på selskapets hjemmeside.

Jotun har om lag 300 ansatte i Russland, og de samme arbeidsvilkårene vil gjelde med den nye eieren. Merkevare, immaterielle eiendeler og teknologi er ikke en del av transaksjonen.

Samlet står virksomheten i Russland for mellom 2 til 3 prosent av konsernets samlede omsetning, ifølge TDN Direkt.