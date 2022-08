Vil sende mat til Afrika

Russlands president Vladimir Putin har diskutert å sende mat, drivstoff og andre forsyninger til Mali i en samtale med landets midlertidige leder Assimi Goita, ifølge Reuters.

Goita har slev skrevet på twitter at de snakket om Russlands støtte av Malis politiske transformasjon.

Goita kom til makten for to år siden gjennom et militært kupp. Han har siden den gang kommet dårlig overens med nabolandene og andre vestlige land på bakgrunn av forsinkelser av et lovt politisk valg. Han har også blitt anklaget for å bruke militær makt til å undertrykke befolkningen, samt for å samarbeide med russiske leiemordere.

Venner med Russland

Båndet mellom Russland og Mali har blitt stadig sterkere i takt med at forholdet mellom sistnevnte og Frankrike, som lenge hadde Mali som en koloni, har begynt å surne.

– Vi diskuterte støtten som Russland har gitt oss og jeg fortalte hvor mye jeg har satt pris på samarbeidet vårt, skrev Goita på twitter.

Frankrike annonserte i februar at de trekker ut alle militære tropper fra Mali etter å ha hatt soldater der i over ti år.

Leiemordere fra Wagner-gruppen, et russisk privatmilitærselskap, har støttet de maliske troppene det siste året.