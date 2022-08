Bekymrer seg over såkalte «finfluencere»

I rapporten skriver Finanstilsynet at de erfarer at mange privatpersoner ikke forstår at å omtale finansielle instrumenter kan bli regnet som investeringsanbefalinger, og at det da gjelder regler for innhold.

Finanstilsynet skriver at en investeringsanbefaling defineres som «informasjon med anbefaling eller forslag til en investeringsstrategi som eksplisitt eller implisitt gjelder et eller flere finansielle instrumenter eller utstedere, herunder enhver uttalelse om slike instrumenters nåværende eller framtidige verdi eller kurs, ment for distribusjonskanaler eller offentligheten».

Viktig for privatpersoner

Bakgrunnen for at reglene er gjort gjeldene også for privatpersoner er blant annet økende antall investeringsanbefalinger som gis av privatpersoner, såkalte «finfluencere», på sosiale medier.

Hensikten for reglene er å unngå at investorer og spekulanter blir villedet, og at anbefalingene blir gjort på en spesifikk og transparent måte. Det skal også skilles klart mellom fakta og egne holdninger.

To ting går igjen

Av saker der Finanstilsynet har grepet inn, er det spesielt to ting som går igjen. Det første er manglende oppfyllelse av kravene knyttet til «objektiv presentasjon av anbefalinger». Dette er typisk i form av at det ikke skilles klart mellom fakta og subjektive meninger. Det påpekes også mangel på kildehenvisning.

Et annet stort problem er manglende opplysninger om forbindelser og forhold som kan forventes å svekke objektiviteten. Dette innebærer eksempelvis at vedkommende som utarbeider anbefalingen ikke opplyser om egen eksponering og handelsaktivitet i de aktuelle finansielle instrumentene.