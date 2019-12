Veiledning til julebord

Dette er en orientering for deg som skal på norsk julebord for første gang.

Du skal nå delta i en norsk tradisjon med forankring i folkesjelen og det er viktig at du er forberedt.

Først og fremst: Det er viktig å vite at julebord er ikke et frivillig arrangement. Det står klart i invitasjonen at dette er frivillig, men det er kun en formalitet.

Din deltagelse er forventet.

Husk at det ikke er lov å kjøre til festen. Edru mennesker på et julebord er uakseptabelt. Et julebord er et brorskap hvor alkoholen skal sørge for at ingen snakker om hva som skjer på julebord.

Selv gravide skal irettesettes for sine valg om familieforøkelse fremfor fernet.

Før julebordet er det vanlig å delta på et vorspiel i privat regi. Forvent å medbringe alkohol selv. Forsøk å spise noe først, mange møter utfordring ved inntak av sprit før busstur med allsang, med påfølgende rekecoctail og cava.

Vær obs på kleskoden. Er du mann, kjøp gjerne ny dress for anledningen. Den henger du så i skapet og bruker den gamle, som nå er blitt en del av en norsk tradisjon; festdressen.

#Metoo er selvsagt ikke over, og skal nevnes flere ganger i talen som ønsker velkommen, etter initiativ fra HR-avdelingen (og i noen tilfeller advokatkontoret).

Talerens subjektive syn på #Metoo kan spores om du følger godt med.

Deretter er det til bords. Det er faste plasser, slik at alle skal bli kjent med hverandre på tvers av alder og avdeling.

Dette konseptet vil brytes av minst en gruppe ansatte, som siden de satt bakerst på skolebussen har nektet å omgå andre enn de andre fra bakerst i bussen. På dette bordet må du være forberedt på en ekstra runde cognac hentet i baren og at ingen hører på eventuelle talere.

Nå er det tid for mat. Julebordet du deltar på er det 23-ende denne restauranten holder, så vær obs på at betjeningen ikke brenner like mye for ribbe og medisterkaker som deltagerne.

Konseptet ribbe, som i utlandet ikke er festmat, skal her serveres med et fettlag seigere enn stayer-evnen til avskrevne norske partiledere.

Synet av noe gratis er likevel så rørende for de fleste nordmenn at selv surkålen skal spises i kriminelle kvanta. Dette skal så skylles ned med krydret potetsprit som - med en eim av neglelakkfjerner - skal sette stemningen for den norske juletradisjonen.

Nå introduseres også konseptet bonger. Som du vet er alkohol i Norge svært dyrt, slik at staten kan holde KrF i regjering, men til tross for rykter ved bordet er det ikke fordi sjefen din er gnien at du kun får to bonger til bruk i baren etter maten.

Dette er et rent HR-messig initiativ. På mandag har minst en ansatt sendt snapchat-bilder av understellet til en uforberedt kollega, og da er det alltid greit - rent intern-juridisk - at beslutningene om slike blinkskudd ble tatt med fundament i egne kapitalinnskudd i baren, og ikke firmaets.

Skulle du ønske flere bonger skal du ikke se mot sjefen, men mot arrangementskomiteen. Gjengen bak det mest utakknemlige vervet i norsk etterkrigshistorie deler villig ut av de høyst midlertidige verdipapirene til den som ymter frem med ros og heder.

Du har likevel ikke rukket å tenke på å bruke bongene enda, for først er det herrenes og damenes tale.

Som ny arbeidstager i Norge er du på jakt etter en god norsk tradisjon og du trenger ikke se lenger en hit. Spiss ørene og hør en representant av hvert kjønn rose den andre parten. #Metoo er glemt når denne konkurransen setter i gang for å se hvem som kan lage mest mulig kompliserte metaforer for kåthet, horeri, kjønnsorganer og generell kopulasjon.

Så følger en video laget av en gruppe ansatte, som HR-avdelingen deretter skal glemme å forby bruk av i sosiale medier, og som vil leve mange år på YouTube.

Nå vil mange tro at det er tid for å søke vekk fra riskrem og finne baren, men hold an!

Nå kommer kaffe avec og ekstern underholdning.

Alle land har eks-kjendiser. I utlandet levde de lenge godt av tabloidene. I Norge er det julebord det går i.

Med rørt stemme skal snart kveldens toastmaster annonsere gaven det er å høre en tredjeplass i X-factor spille forglemmelige popklassikere på en kassegitar uten komp.

Kjendis er likevel kjendis, og minst tre av dine kollegaer vil forsøke å finne en måte å ta på «kjendisen» og skaffe en selfie.

Er du ekstra heldig har jobben din booket en tryllekunstner, som får både egen verdighet og deler av en av de ansattes bekledning til å forsvinne mystisk.

Vær entustiastisk , da sannsynligheten for å bli involvert i showet er omvendt proporsjonal med entusiasmen over tryllekunst lært på nettskurs.

Deretter er det frislipp. Bongene veksles i en drink laget av en uentusiastisk deltidsansatt bartender, før du knytter slipset på hodet og svinger deg klumpete til musikk du daglig hører på P4.

Det er nå en del av dine kollegaer forsvinner stille ut i en ventende taxi, men ikke du.

Du er ny, og dermed har du ingen sjanse. Festen er like ung som de nyskilte fedrene som vil danse.

Vel møtt!