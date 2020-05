Herbjørn Hansson inviterte med SVs Kari Elisabeth Kaski til Cayman Island

– Det er ikke sant det du sier. En gang skal du får være med meg til Cayman Island for å se hva det er, sa skipsreder Herbjørn Hansson til SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, i Dagsnytt 18 nylig.

Songar frå nyheitene fanget opp debatten og har laget sin egen, kostelige versjon av det hele. Og remixen er allerede sett over 87.000 ganger på YouTube.

Og i debatten var det mye å ta fatt i.

De to debatterte skatteparadiser i forbindelse med den påtroppende sjefen i oljefondet, Nicolai Tangen. Og mens Hansson synes det er helt greit, var Kaski ikke uventet helt imot og mente at vi ikke kan ha en sjef for det norske oljefondet som har penger der.

Hansson, som bare har vært på Cayman Island i 40 år – "det er ikke lenge det" – og likevel er den største skatteyteren i Sandefjord, ifølge ham selv, sa at Cayman Island er et ekstremt velorganisert samfunn og mye mer skikkelig enn Norge.

Kaski, som hadde problemer med å holde seg alvorlig, parerte blant annet med at det må være velregulert for å kunne skjule så mye penger.

Hansson slo tilbake med at han syntes det var interessant å snakke med Kaski.

– Det er interessant å snakke med deg for jeg hører at du har ikke greie på det du snakker om.