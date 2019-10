Medvind fra alle kanter i tankmarkedet - Hannisdahl ser enorm oppside i Frontline

Tankmarkedet er svært turbulent og dynamisk i disse dager med angrepet i Saudi-Arabia, et sesongmessig tilstrammende marked, rateoppgang og MGO-HFO-spreaden går ut. I tillegg har det nesten ikke blitt skrapet båtet i år og både ordreinngang og ordrebøkene er på lave nivåer.

I en oppdatering torsdag mener Cleaves-analytiker Joakim Hannisdahl at Frontlines kjøp av 10 Suezmaxer fra Trafigura er svært gunstig for aksjonærene i tankrederiet der John Fredriksen eier 48 prosent av de utestående aksjene.

Vederlaget på 16 millioner nye Frontline aksjer til om lag 71 kroner aksjen, i tillegg til 543 millioner dollar i kontanter, er ifølge Hannisdahl innvannende for aksjonærene med sitt estimat på den verdijusterte egenkapitalen (NAV) på om lag 50 kroner per aksje før transaksjon.

Frem til kjøpet materialiserer seg mot slutten av inneværende år, eller i starten av 2020, leier Frontline båtene fra Trafigura, for 23.000 dollar per dag per skip.

Tankgiganten har også leid ut fem av Suezmaxene tilbake til Trafigura med en rate på 28.400 dollar per dag (+ 50/50 profit split) for tre år. Med en cash breakeven på 25.750 dollar om dagen, bidrar kontraktene til å bedre Frontlines utbyttekapasitet, ifølge analysesjef Hannisdahl.

Frontline hadde opsjoner på ytterligere fire Suexmaxer fra Trafigura, men torsdag ble det offentliggjort at disse ikke blir innløst.

Videre skriver Hannisdahl at med John Fredriksens tilbud om gjeldsfinansiering på 547 millioner dollar, så er transaksjonen nærmest nøytral for selskapets kontantbeholdning.

Øker kursmålet

I Cleaves Securities' analyser vises en regresjonsmodell, som ser på salgsverdier av nye VLCCer i det kommersielle markedet med bruk av 1-årig time charter rate som forklaringsvariabel. Modellen tilsier at en rateoppgang på 1000 dollar impliserer om lag 1,4 millioner dollar høyere verdi på tankskipene som rommer om lag 300.000 dødvektstonn. Med ratehoppet på 4.500 dollar i etterkant av Saudi-angrepene i helgen, til 42.500 dollar om dagen, uttrykker Hannisdahl på Twitter at hvis sektoren skal prises til 0,9x NAV, så skal aksjekursene opp 45-113 prosent.

Hannisdahl øker kursmålet på Frontline til 15 dollar, tilsvarende om lag 134 kroner, opp fra tidligere 12 dollar.

Cleaves-analytikeren opererer med et kursmål på Okeanis Eco Tankers, der Øystein Spetalen har kommet inn på aksjonærsiden, på 153 kroner.

For Fredlys Hunter Group kommer Hannisdahl frem til et kursmål på 8,0 kroner.

MGO-HFO-spreaden går ut

Frontlines nye suezmaxer er installert med scrubbere og således klare for å dra nytte av IMO 2020-reguleringene - begrensning på utslippene av svovel fra shippingindustrien - som trer i kraft fra årsskiftet. Terminspreaden i futuresmarkedet mellom dieselolje (MGO) og bunkers (HFO) fortsetter å gå ut. Ser vi på ICE-kontraktene for IMO 2020-complient drivstoff (0,5 prosent svovel) for januar 2020 i Rotterdam, så ligger spreaden nær 250 dollar per tonn på nåværende tidspunkt, en økning på 70-80 dollar på et par måneder. For dieselolje av enda bedre kvalitet, 0,1 prosent svovel, er spreaden om lag 350 dollar per tonn.

Om spreaden forblir på dette nivået kan potensielle drivstoffbesparelser komme opp mot 30.000 dollar om dagen for nye ECO VLCCer med scrubber, sammenlignet med en koreansk 2010-bygget VLCC uten ECO-design og scrubber (proxy for snittbåten), ifølge Hunter Groups presentasjoner og estimater.

Frem til forrige uke var også MGO-HFO-spreaden i spotmarkedet kraftig ut sammenlignet med i juni-nivået. Som følge av angrepene i Saudi-Arabia har frykt for bortfall av tung og sur olje fra ørkenlandet dratt opp spotprisen for bunkers mer enn for dieselolje i det korte bildet og spreaden har gått noe inn igjen. Spreaden i Rotterdam er nå om lag 205 dollar per tonn, mot 234 dollar per tonn fredag i forrige uke.

På Fa-TV onsdag opplyste Torbjørn Kjus om at han fortsatt er positiv til MGO-HFO-kontraktene han gikk inn i for Vistin Trading. Oljeguruen var tydelig på at han fortsatt eier aksjer i selskapet tross i at han i dag jobber hos Kjell Inge Røkke i Aker. Vistin-kontraktene har forfall mot slutten av neste år.