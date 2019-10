Klaveness Combination Carriers' nyeste skip rett på jobb

Klaveness Combination Carriers (KCC) har tatt levering av sin tredje såkalte Cleanbu, en ny type kombinasjonsskip som kan veksle mellom å frakte våte og tørre laster.

Det rapporterer det Oslo Axess-noterte rederiet i en børsmelding fredag.

«MV Barramundi» er det 3. av en serie på 8 Cleanbu-kombinasjonsskip som skal leveres fra New Yangzi Shipyard i Kina perioden 2019-2021. I tillegg har rederiet opsjoner på ytterligere fire skip med levering i 2021 og 2022.

Prisen er tidligere oppgitt til 46,5 millioner kroner per skute.

Rett på jobb

KCC opplyser at «MV Barramundi» allerede er klar for sitt første oppdrag som innebærer å frakte en last med kaustisk soda fra det fjerne østen til Australia, og deretter Alumina fra Australia til Midtøsten.

Det Oslo-baserte rederiet inngikk i april en CoA-kontrakt (Contract of Affreightment) med en av Australias fremste importører og distributører av rene petroleumsprodukter (CPP) for Cleanbu-flåten.

Avtalen ble betegnet som en milepæl og dekker flere frakter over en periode på inntil ett år. Oppstart var i 2. kvartal.

Lavere utslipp

Etter at «MV Barramundi» er levert, består flåten av totalt 12 kombinasjonsskip. 3 av disse er dermed Cleanbu-skip som ifølge rederiet har inntil 40 prosent lavere CO2-utslipp per tonnmil med transportert frakt, sammenlignet med standard skip.

KCC ledes av Engebret Dahm og ble notert på Oslo Axess i mai. I den forbindelse ble det hentet 350 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksjer til kurs 47,50 kroner.

Fredag formiddag ble aksjen omsatt for 42 kroner, etter en oppgang på vel 5 prosent den seneste måneden. Det priser rederiet til drøyt 2 milliarder kroner.