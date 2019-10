Shippingbanksjef: Rederier som ikke tenker grønt vil slite med finansiering

FNs store klimamøte finner sted i New York denne uken, og i går ble prosjektet «Getting 2 Zero» (G2Z) lansert.

Dette er et globalt samarbeid mellom store foretak innen skipsfart, energi, infrastruktur og finans, hvor målet er å produsere klimanøytrale skip som kan gå i ordinær drift innen 2030.

– Klimaendringene er en alvorlig samfunnsutfordring som krever strakstiltak fra alle økonomiske sektorer, inkludert shipping. Vi mener G2Z-målet om å ha et klimanøytralt skip i drift innen 2030 er viktig, blant annet for å kunne starte den helt nødvendige flåtefornyelsen til klimanøytrale skip i tide, sier Øivind Haraldsen til Finansavisen.

– Transportvolum vil øke

Haraldsen er shippingbanksjef i Danske Bank, som har valgt å engasjere seg i samarbeidet.

– Som en stor nordisk skipsfinansieringsbank ønsker vi å støtte under sektorens betydelige og viktige ambisjoner om å kutte utslipp fremover. G2Z føyer seg inn i rekken av flere tiltak hvor hovedmålet er å innfri FNs mål om å redusere klimagassene fra shipping med minst 50 prosent innen 2050. For å nå dette målet er utvikling av nullutslippsfartøy helt sentralt, særlig med tanke på at transportvolumet kommer til å øke med årene, fortsetter han.

– Vil slite med finansiering

Haraldsen øyner en grønn fremtid for shipping.

– Vi merker at våre kunder setter grønne initiativer stadig høyere på agendaen. Bankene spiller utvilsomt en stor rolle i å promotere bærekraftig utvikling. Med tanke på Norges solide posisjon innen internasjonal shipping, og vår posisjon som en av de største bankene i Norge, sier det seg selv at vi skal være med på å støtte under sektorens store ambisjoner om å kutte utslipp fremover, sier han.

Danske Bank tror fokus på bærekraftig utvikling innenfor shipping bare vil tilta i årene som kommer.

– De som ikke har dette ordentlig på agendaen fremover, vil kunne oppleve vanskeligheter med å få ønsket finansiering av skipene sine, legger Haraldsen til.