Fredly & co har tatt sin første levering

Hunter Tankers, et heleid datterslskap av Hunter Group, melder tirsdag at de har tatt levering på Hunter Atla, den første av syv identiske ECO-tankere på 300.000 dødvektstonn installert med scrubbere.

Tankeren leveres fra verftet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Sør-Korea.

Hunter har ytterligere to VLCCer som leveres i 2019, mens de resterende fire kommer på vannet før sommeren 2020.

6. september offentliggjorde selskapet at de hadde inngått en sale-and-leaseback-transaksjon med Ship Finance med opsjon på tilbakekjøp etter fem år. Avtalen, gitt at alle skipene finansieres på samme måte, medfører at Hunter Group er fullfinansiert.

Hunter tar derfor skipet inn for levering gjennom en bareboat charter med Ship Finance. Raten for de første seks månedene er 11.500 dollar om dagen.

Hunter Atla skal operere i scrubber-poolen til Tankers International med spot-eksponering.

Arne Fredly eier nær en tredjedel av aksjene i Hunter Group. Arne Blystad og Sundt-familien sitter også tungt investert i tankrederiet.

Aksjen stiger 1,54 prosent til 3,96 kroner på Oslo Børs tirsdag.