UTBYTTER I VENTE: – Frontline går i kontant break-even med en rate på 24.500 dollar pr. dag og kan ha utbyttekapasitet på nesten 25 kroner pr. aksje neste år. For hver 10.000 pr. dag for VLCC-ene ut over dette øker utbyttekapasiteten med syv kroner, sier shippinganalytiker Frode Mørkedal. Foto: Iván Kverme