Fredriksen med milliardgevinst på nybygg

Gjennom sitt selskap Seatankers har John Fredriksen et omfattende nybyggingsprogram på kinesiske verft. Nå er de to første malmskipene på 208.000 dødvekttonn i newcastlemax-klassen levert fra New Times Shipbuilding.

Både «Front Champion» og søsterskipet «Front Coral» er allerede sluttet ut på fraktkontrakter.

Solid verdihopp

Dermed gjenstår 16 bulkcarriere; åtte newcastlemax-ere og like mange kamsarmax-ere på 82.000 dødvekttonn. Samlet anslås investeringen i de 18 nybyggene til 640 millioner dollar, tilsvarende 5,8 milliarder kroner.

Men skipsverdiene har steget siden skipene ble bestilt. Ifølge den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue er markedsprisen på de to fartøyene som er levert og de 16 gjenstående nybyggene rundt 800 millioner dollar.

Det betyr en teoretisk gevinst på 160 millioner dollar, eller cirka 1,45 milliarder kroner. Flere av nybyggene ble kontrahert da verftsprisene var lave høsten 2017.

I våres tjente Fredriksen 110 millioner kroner på salg av to store produkttankskip som han hadde eid privat. Kjøper var tradingkjempen Vitol. Nylig solgte han en bulkcarrier på 76.000 dødvekttonn, også den med gevinst.

Seks av 208.000-tonnerne bygges på New Times Shipbuilding, forøvrig det samme verftet som leverer åtte slike fartøyer til Tor Olav Trøims nyskapning 2020 Bulkers. Fire tilsvarende skip er bestilt på Bohai Shipbuilding Heavy Industry.

Alle skal etter planen leveres i løpet av 2019 og 2020.

Til Golden Ocean?

Planen har ifølge Fredriksen vært å tilby nybyggene til det børsnoterte tørrlastederiet Golden Ocean Group, men kursutviklingen har ikke gjort det mulig å gjennomføre dette nå.

– Golden Ocean-kursen har rett og slett vært for dårlig. Vi får vente og se hva vi gjør. Det er kjøpsinteresse for de største nybyggene til priser som gir en hyggelig oppside i forhold til hva vi bestilte dem for, sa han i et intervju med Finansavisen i slutten av august.

Mot slutten av dagen mandag ble tørrlastaksjen handlet uendret til 52,80 kroner, opp 4,24 prosent siden årsskiftet, men ned vel 30 prosent siden slutten av september i fjor.

Hittil i 2018 ligger inntjeningen for store tørrlastskip i capesize-klassen, det vil si rundt 180.000 dødvekttonn, på 16.500 dollar dagen, men markedet har styrket seg etter fallet i kjølvannet av damulykken i Brasil.

I forrige uke ble slike skip leid ut for 27.200 dollar dagen.

Golden Ocean har en flåte på 46 capesize-carriere. I tillegg har Fredriksen privat en tørrlastflåte på rundt 40 fartøyer når det betydelig nybyggingsprogrammet inkluderes.