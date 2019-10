Golar LNG mister finansdirektøren

Finansdirektør Graham Robjohns i Golar LNG Limited har valgt å si opp stillingen sin etter nesten 20 år i Golar-konsernet, ifølge en melding fra selskapet.

Det tar riktignok litt tid før han er helt ute. For å sikre en glatt overgang, vil han fortsette i posisjonen sin til utgangen av april 2020.

I denne perioden vil han også inneha rollen som konsernsjef i Golar Partners etter at Brian Tienzo har tatt et skritt ned for å fokusere på finansene i Golar-konsernet.

– Etter 20 år føler jeg at tiden nå er riktig for endring og for meg å søke nye utfordringer utenfor Golar, sier Robjohns i børsmeldingen.

Han høster massivt med skryt fra styreleder Tor Olav Trøim.

– Graham har vært en veldig viktig del av ledelsen siden Golar LNG ble børsnotert i 2000. Han har hatt flere nøkkelposisjoner i ledelsen og har alltid jobbet ekstremt hardt og levert overlegne bidrag til konsernet, sier Trøim, og legger til:



– Disse bidragene har vært kritiske i transformasjonen fra et LNG shippingselskap til dagens LNG infrastrukturselskap.

Det neste halve året har Robjohns fått et spesialoppdrag som innebærer å se på strukturelle muligheter for å optimalisere verdien av eiendelene og ordrereserven i Golar MLP.

I børsmeldingen opplyses det også at Georgina Sousa er utpekt som erstatter for Michael Ashford som styremedlem, samt Company Secretary, ettersom han går av med pensjon.