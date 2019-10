Analytikere tror på Golden Ocean

For John Fredriksens Golden Ocean opererer meglerhuset med et kursmål på 91 kroner, en oppside på 88,8 prosent. Siden begynnelsen av oktober i fjor er bulkaksjen ned 36,2 prosent. For DS Norden er oppsiden til kursmålet på 145 danske kroner 55 prosent.

Kursmålet på Golden Ocean er redusert fra tidligere 105 kroner, mens kjøpsanbefalingen opprettholdes uendret.

Analytikerne Petter Haugen og Vetle Johansen foretrekker Golden Ocean-aksjen av de to og viser til Fredriksen-rederiets høye spoteksponering.

Flåteveksten i tørrlast er beskjeden, samtidig som Kepler Cheuvreux regner med økende etterspørsel etter skip, delvis som et resultat av innføringen av IMO 2020-regelverket. Det kan ifølge meglerhuset gi en flåteutnyttelse på 90 prosent.

Av estimatene som er offentliggjort av Bloomberg, opererer ni av 12 analytikere med kjøpsanbefalinger på Golden Ocean-aksjen. Haugen og Johansen har det friskeste kursmålet, mens Nordeas Axel Styrman ligger i den andre enden av skalaen med 41 kroner og en tilhørende salgsanbefaling.

Høyeste på ti år

For neste år regner Kepler Cheuvreux med at raten for for såkalte Capesize-carriere, store bulkcarriere på rundt 180.000 dødvekttonn, vil ligge på 26.000 dollar dagen.

Det vil i tilfelle være det høyeste gjennomsnittsnivået på ti år.

Men det er mer å hente ifølge Haugen og Johansen, som regner med at Capesize-raten skal stige til 32.000 dollar dagen i 2021.

Golden Oceans nødvendighetsrate for å drive sine capesize-carriere i kontantmessig balanse er 13.800 dollar dagen når renter og avdrag i dagens låneavtaler inkluderes. Rederiet har hele 46 skip i denne klassen.

Analytikerne venter et samlet resultat for Golden Ocean Group på 760 millioner dollar i treårsperioden 2019-2021, hvorav 270 millioner dollar neste år og 419 millioner dollar i 2021.

I de samme årene regner de med at Fredriksen-rederiet skal sitte igjen med et EDBITA-resultat - driftsresultat før avskrivninger og finans - på vel 1,2 milliarder dollar.

Færre nybygg, mer last

Ifølge Clarksons Platou Shipbrokers oppnådde Capesize-carriere 23.400 dollar dagen ved inngåelse av nye fraktkontrakter i spotmarkedet denne uken. Det var 3.800 dollar mindre enn i forrige uke.

Akkumulert hittil i år er snittinntjeningen for disse skipene, som står for mye av malmfrakten i verden, 16.700 dollar.

Skip i Panamax-størrelsen - en skipstype Golden Ocean Group også har mange av - falt denne uken med 1.000 dollar til 13.800 dollar. Hittil i år er snittinntjeningen for disse 11.000 dollar pr. skip pr. dag.

Flåteveksten anslås i analysen fra Kepler Cheuvreux til to prosent årlig i treårsperioden 2019-2021, en kraftig reduksjon sammenlignet med tidligere. De siste ti årene har den gjennomsnittlige årlige veksten vært åtte prosent.

Mens etterspørselen etter transportkapasitet anslås til bare en prosent i år, ventes den å stige til fire prosent de to neste årene.

NAV fra 58 til 103 kroner

Handelskrigen mellom USA og Kina har lagt en demper på shippingmarkedet i år.

– Handelskrigen er opplagt en svært viktig, men vanskelig forutsigbar, faktor i både shipping- og aksjemarkedet nå, sier Haugen.

– Vi har lenge ment at de realøkonomiske forholdene – Kina trenger mer olje, gass og kull mens USA nå produserer mer fossil energi enn de selv bruker – gjør det vanskelig å argumentere for noe annet enn at ubalansen i handel bør løses ved mer amerikansk eksport til Kina, og ikke mindre amerikansk import, sier han.

Sammen med Vetle Johansen har Haugen regnet seg frem til en NAV - verdijusert egenkapital - på 58 kroner pr. aksje i Golden Ocean. Dette mener de vil øke til 103 kroner om ett års tid.

– Hovedårsaken til verdiøkningen er at skipspriser bør stige og kontantbeholdningen vil øke om vårt rateestimat står til. Men vi tror også at verdien av scrubberne er så mye som 10 kroner pr. aksje da konvensjonell bunkersolje nå er omlag 200 dollar billigere pr. tonn enn lavsvovel-bunkersen de som ikke har installert scrubbere må bruke, sier Haugen.

Belships mot strømmen

Av de andre tørrlastaksjene på Oslo Børs har Jinhui Shipping and Transporation falt 48,8 prosent det siste året og handles nå til kurs 7,10 kroner.

Star Bulk Carriers - som overtok Arne Blystads Songa Bulk - er ned 18,6 prosent siden begynnelsen av oktober i fjor. Kursen er nå 91,2 kroner.

Belships er gått mot strømmen har steget 30,4 prosent i kjølvannet av endringer på eiersiden og avgjørelsen i Børsklagenemnda.

Nemnda ga Frode Teigens selskaper pålegg om å gi et oppkjøpstilbud til alle aksjonærene til samme kurs som ble betalt for Belships-aksjene han kjøpte fra hovedaksjonæren Sverre Jørgen Tidemand.