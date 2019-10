2020 Bulkers viser premium-rater

Skipet som har en variabel kontraktsstruktur knyttet til Baltic Capesize Index opptådde en timecharterekvivalent på 44.155 dollar pr. dag, mens skipet som opererer på fast rate ga 19.525 dollar dagen, ifølge en melding fra tørrlastrederiet mandag.

Baltic 5TC Capesize Index snittet 32.829 i september, noe som impliserer at selskapets helt nye Newcastlemax oppnådde 34,5 prosent høyere rater enn en gjennomsnittlig Capesize. Selskapet opplyser at skipene har en cash breakeven på 14.000 dollar om dagen.

2020 Bulkers har to Newcastlemax-er på vannet og ytterligere seks i bestilling. Fire av de åtte skipene er under kontrakt med amerikanske Koch. To av disse er på treårige indeks-linkede kontrakter, mens de to andre leies ut til fastpris i 12 måneder for rett over 20.000 dollar om dagen i snitt.

2020 Bulkers har som mål å betale utbytte månedlig. Tor Olav Trøim er storaksjonær i rederiet, som er notert på Oslo Børs.