Markedet har tatt fullstendig av - rederiene tjener penger som gress

Tank-aksjene på Oslo Børs har begynt å løpe avgårde etter at rate-situasjonen har strammet seg voldsomt til.

På fredag så vi blant annet en slutning på en 2005-bygd VLCC fra den amerikanske gulfen til Korea på om lag 100.000 dollar om dagen. Med en typisk cash breakeven på 20-25.000 dollar om dagen på disse skipene, er kontantgenereringen åpenbart enorm blant rederiene med spoteksponering.

Det er ikke rart NAT-sjef Herbjørn Hansson er i ekstase.

For selv om markedet har måttet svelge 50 nye VLCCer så langt i år, og det kommer ytterligere 15-20 før nyttår, er situasjonen særs interessant med sanksjonene mot Iran, og nylig mot den kinesiske shipping-giganten COSCO Shipping.

De amerikanske sanksjonene mot Iran, der hele flåten til National Iranian Tanker Company (NITC) er ute av det komersielle markedet (kan delvis operere mot Kina), slanker den globale flåten med om lag 40 stortankere. Dette er ikke nytt, men det er viktig.

Det som virkelig gir ratebonanza er sanksjonene mot en COSCO-datter, som gjør at chartere ikke tør å gjøre slutninger med COSCO-eide skip. Derfor er ytterligere 40 VLCCer ute av markedet nesten over natten (~6 prosent av flåten), og oljetradere må finne andre befraktere.

Når om lag 80 VLCCer dyttes ut av markedet, over 10 prosent av den globale flåten, så strammer markedet seg kraftig til.

I tillegg skal om lag 10 prosent av den totale flåten inn til docking for å få plassert scrubber før IMO 2020-reguleringene trer i kraft før årsskiftet. I utgangspunktet ble det snakket om 30-35 dager offhire i forbindelse med retrofittingen, men å plassere en stor installasjon på skip som ikke er konstruert for det på tegnebordet, har vist seg å være mer utfordrene enn tidligere antatt. Antall dager utenfor operasjon ligger nærmere 40-45 dager i snitt, med enkelte skip ute opp mot 60 dager. Effekten er at den effektive flåten kommer ytterligere ned.

Situasjonen per nå er at den effektive flåteveksten år-over-år er kraftig negativ.

Ifølge flere analytikere er ordreboken nå så lavt som 8-9 prosent av den totale flåten (dwt), noe som er den laveste siden starten av forrige supersykel. Med IMO 2020 bare måneder unna er situasjonen uhorvelig spennende for markedsaktørene.

Pareto: Markedet vil begynne å se på forward-NAV

I en oppdatering mandag skriver Pareto Securities at markedet nå vil begynne å prise tank-aksjene basert på forward-NAV, verdijustert egenkapital fremover i tid.

Rasjonalen er enkel. Med superprofitt stiger naturlig nok egenkapitalen raskt, i tillegg begynner man ifølge meglerhuset å se datapunkter som bekrefter at skipsverdiene stiger.

Blant aktørene notert på Oslo Børs fremheves Okeanis Eco Tankers som en av meglerhusets favoritter. Selskapet har en flåte på 15 skip; alle med scrubbere. Med høy, men smart, giring - finansieringskostnaden er relativ lav på grunn av lange, kontantgenererene kontrakter på halve VLCC-flåten - slår høyere rater og justeringer i skipsverdier kraftig. Den samme historien kan man fortelle om Frontline.

Pareto høyner OET-kursmålet fra 104 til 118 kroner og opprettholder kjøp.

Hunter Group får også oppskrevet kursmålet fra 4,5 til 5,5 kroner.

For Frontline økes kursmålet fra 89 til 105 kroner.

På Oslo Børs stiger ADS og OET om lag 10 prosent, Hunter og Frontline følger hakk i hel med henholdsvis åtte og seks prosent oppgang.