John Fredriksens Frontline er svært optimistiske til tank

Tankratene har fått seg et kraftig oppsving, og tidligere i dag omtalte vi en svært optimistisk analyse fra Pareto.

Nordic American Tankers-sjef Herbjørn Hansson er i ekstase, og hans likesinnede i det John Fredriksen-dominerte Frontline – Robert Hvide Macleod – deler optimismen.

– Hvor 2020 lander er naturligvis vanskelig å tallfeste, men vi har lenge sagt at IMO 2020 er en «game changer», samt at flåteveksten vil avta i 2020, noe som vil føre til økt volatilitet og sterkere markeder i en god stund fremover, sier han til TDN Direkt.

Macleod peker overfor nyhetsbyrået på flere årsaker til utviklingen, deriblant høyere oljeeksport fra USA, høyere raffineringsaktivitet i Asia og droneangrepene på saudi-arabiske oljeinstallasjoner. Resultatet har blitt lengre seilingsdistanser.

95.000 dollar dagen

Clarksons Platou noterte fredag en gjennomsnittlig inntjening for VLCC-er på 80.000 dollar per dag, der strekningen USA-fjerne Østen/Persiabukta drar opp med rater på 95.000 dollar per dag.

Meglerhuset skriver ifølge TDN Direkt at dette tilsvarer 62 prosent oppgang i VLCC-ratene bare den siste uken.

– Etter flere magre år ligger alt til rette for god inntjening, drevet av et sterkt marked og Frontlines lave cash break even-nivåer, sier Macleod til nyhetsbyrået.

Frontline stiger 8,8 prosent til 99,95 kroner på Oslo Børs mandag ettermiddag.