Salgsgevinst på 4 millioner dollar for Belships

Det børsnoterte tørrlastrederiet i Oslo leier ut bulkcarrieren «Beleast» til Marti Shipping & Ship Management for en periode på inntil to år. Avtalen er utformet slik at Marti skal overta eierskapet gjennom å kjøpe skipet i leieperioden.

«Beleast» på 50.000 dødvekttonn ble bygget i 2006 og er det eldste skipet i Belships flåte.

Avtalen starter i fjerde kvartal, og Belships vil realisere en gevinst på rundt fire millioner dollar, tilsvarende 36,6 millioner kroner, ved salget. Beløpet inntektsføres i fjerde kvartal i forbindelse med overlevering av fartøyet.

Netto kontantstrøm i leieperioden vil være rundt 3,5 millioner dollar etter nedbetaling av utestående lån.

«Opportunistiske»

– Her så vi en mulighet til å frigjøre kontanter tilsvarende det vi trenger for å ta inn et nybygg fra Japan. Driftsutgifter og forbruk går ned, mens inntjeningspotensialet går opp, sier adm. direktør Lars Christian Skarsgård i Belships.

– Belships har lav kostnadsbase og tilgang på finansiering som andre ikke har. Det kan vi utnytte til å skape avkastning, sier han.

– Kommer det flere salg?

– Vi har ingen umiddelbare planer om å selge flere skip, men er opportunistiske og jobber aktivt med å utvikle Belships videre, sier rederisjefen.

Midt på dagen tirsdag ble Belships-aksjen omsatt for 7,10 kroner. Hittil i år har kursen variert mellom 4,01 og 8,58 kroner.