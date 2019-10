Slutter i Wallenius Wilhelmsen

– Etter å ha vært finansdirektør i ti år og sittet i toppledergrupper i 15 år ønsker jeg rett og slett å ta fatt på et naturlig neste steg i karrieren der jeg kan jobbe litt friere og på tvers av flere selskaper, sier Glasser Herlofsen til Finansavisen.

Fredag kom meldingen om at hun slutter i bilskipsrederiet og logistikkjempen innen neste sommer. Glasser Herlofsen begynte i Wallenius Wilhelmsen i mars 2017 og har vært sentral i fusjonsprosessen som ledet frem til etableringen av selskapet.

Investor og rådgiver

– Det ligger overhodet ikke noe dramatikk i dette, og det har ingenting med selskapet å gjøre. Jeg er i en heldig posisjon der jeg får mange spennende henvendelser, Jeg kommer til å arbeide for meg selv som investor, rådgiver og profesjonelt styremedlem, og er allerede i gang med flere muligheter, sier hun.

Et svakt marked for biltransportrederiene har sendt Wallenius Wilhelmsen-aksjen ned 38,44 prosent det siste året, basert på kursen ved 12-tiden fredag, 20,28 kroner. På topp ble den handlet for 64,75 kroner vinteren 2018.

I dag har Glasser Herlofsen styreverv i Equinor, SATS og i sjøforsikringsselskapet Norwegian Hull Club.

– Antallet har vært begrenset av at jeg har vært i og ennå er i full jobb, sier hun.

Er stolt

Glasser Herlofsen har et eget investeringsselskap, Ferdinand Invest, som hun driver sammen med sin mann Andre Herlofsen. De siste fem årene har Ferdinand Invest et akkumulert resultat før skatt på 26,1 millioner kroner.

Om tiden i selskapet hun har bestemt seg for å slutte i sier hun:

– Jeg har hatt en fantastisk spennende tid i Wallenius Wilhelmsen og er stolt over det vi har fått til.

– Vi leverer positive resultater og en god kontantstrøm i et vanskelig marked, og det har vi klart gjennom store effektivitetsforbedringer. Jeg har også fått bygge en sterk og god finansorganisasjon som står klar til å ta dette videre.