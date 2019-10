Småsparerne kaster seg etter tankaksjer

Festen har for alvor kommet til rederne som frakter olje til sjøs, og Nordnet-kundene har lyst til å være med på leken.

– Statistikken viser at Frontline og Hunter er de mest kjøpte aksjene i oktober, og det tror jeg aldri har skjedd før, ihvertfall ikke de seneste ti årene, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet, som selv eier aksjer i Hunter.

HØY INTERSSE:: Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet har aldri vært borti lignende interesse for tankaksjer før. Foto: Iván Kverme

Ifølge Johannesen har Nordnet-kundene hittil i oktober nettokjøpt 50,2 millioner Frontline-aksjer, mens nettokjøpet av Hunter er på 24,1 millioner aksjer. Det er også mange småsparere som har kastet seg etter Okeanis Eco Tankers, hvor Øystein Stray Spetalen er aksjonær.

Mest kjøpte aksjer (netto) i oktober Selskap Nettokjøp (mill. aksjer) Frontline 50,2 Hunter Group 24,1 Norwegian 16,2 Telenor 15,6 Flex LNG 12,5 Okeanis Eco Tankers 9,8 Elkem 8,4 Diamond S Shipping 7,2 Golden Ocean Group 6,5 Nordnet

Bullmarked

Ifølge Clarksons Platou «seiler rederne nå inn» 121.000 dollar om dagen for de største oljetankskipene (VLCC), mens de nest største skipene (suezmax) får rundt 95.500 dollar dagen.

Onsdag denne uken oppjusterte Danske Bank kursmålet for Frontline fra 95 til 164 kroner. Meglerhuset løfter rateestimatene (VLCC) for neste år fra 45.000 dollar dagen til 56.000 dollar dagen – en inntektsøkning for rederiene som slår rett inn på bunnlinjen.

I analysen skriver Danske Bank at Frontlines kontantstrøm vil være så god at han spår 770 millioner dollar i utbytter de neste to årene, tilsvarende 7 milliarder kroner. Det tilsvarer 4,10 dollar pr. aksje.

«Vi fortsetter å prise Frontline til 7,5 ganger estimert EV/ebitda i 2020. Ettersom vårt ebitda-estimat for 2020 har økt, øker vi kursmålet fra 95 til 164 kroner», heter det i analysen.

Fredag ettermiddag sto Frontline-aksjen i 108,10 kroner, etter en oppgang på 9,25 prosent. Siden nyttår er aksjen opp 122 prosent.