Superdeal for kjøperen av Hunter Groups supertanker

Mange hevet øyenbrynene da Arne Fredlys tankrederi Hunter Group i juni meldte at det hadde inngått en avtale om å selge et av sine scrubber-utstyrte VLCC-nybygg til en asiatisk kjøper for 98 millioner dollar.

Det var godt over den daværende verdsettelsen på 94–95 millioner dollar, inkludert scrubber, og vesentlig mer enn den prisen Fredly betalte i utgangspunktet på rundt 86 millioner dollar – også det inkludert scrubber.

Øyenbrynene har nok falt ned igjen nå ettersom skipet blir levert i slutten av oktober, og således ligger an til å komme rett ut i det sterkeste tankmarkedet på mer enn ti år.



Vakuum

Denne uken var det tilløp til panikktilstander i markedet for råoljefrakt. Etter at VLCC-ratene blåste gjennom den magiske 100.000 dollars-grensen i starten av uken, nærmest forsvant taket. Fredag ble det gjort slutninger på rundt 300.000 dollar – et nivå tett på det høyeste noensinne.

De ville tilstandene, der ratene omtrent nådde nye toppnivåer for hver eneste slutning, gjør imidlertid at potensielle selgere av tanktonnasje vil ha stadig høyere priser for skipene sine.

Det har vært vanskelig for kjøperne å innfinne seg med. Derfor befinner kjøp- og salgsmarkedet seg nå i et digert vakuum, ifølge Søren Greve, sjef for kjøp og salg i skipsmeglerhuset Fearnleys.

«Kjøpere som holder fast ved gårsdagens verdier vil uansett ikke lykkes med å friste potensielle selgere – bestemte kjøpere må dermed mentalt trykke på «ctrl/alt/del»-knappen», skriver han i en oppdatering.

VAKUUM: Ifølge Søren Greve, sjef for kjøp og salg i Fearnleys. Foto: Privat

«Ikke all verden»

At annenhåndsmarkedet i tillegg har stoppet litt opp, gjør nok at kjøpet smaker ekstra godt for SK Shipping, som etter hvert ble identifisert som kjøperen av Hunter-VLCC-en.

Da avtalen ble kjent, poengterte en analytiker overfor Finansavisen at prisen på 98 millioner dollar krever 37.600 dollar per dag over skipets levetid (25 år) for å oppnå 10 prosents avkastning på totalkapitalen.

Ettersom ratene historisk har vært over 40.000 dollar, og med utsikter til et strammere marked denne høsten, var ikke prisen «all verden», mente analytikeren. Nå er ratene syv ganger høyere.

– Klondyke

Forrige gang VLCC-ratene var på samme nivå som nå, tilbake i desember 2007, var også prisene i annenhåndsmarkedet på et helt annet nivå, påpeker Greve i Fearnleys.

«På det tidspunktet ble resalg-VLCC-er for øyeblikkelig levering verdsatt til 153 millioner dollar, fem år gamle skip til 130 millioner dollar og ti år gamle til 104 millioner dollar», skriver han.

I tillegg påpeker Greve at alle skip på den tiden hadde et betydelig høyere drivstofforbruk og at bunkersprisen var omtrent 50 prosent høyere. Videre har kostnadene til finansiering, for dem som har tilgang til dette, falt betydelig.

«Med det i betraktning, er det KLONDYKE», fastslår Fearnleys-sjefen.