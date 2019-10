Ny variabel time charter for Trøims 2020 Bulkers

Tørrlastrederiet 2020 Bulkers har inngått en timecharteravtale for nybygget «Bulk Shanghai» med et datterselskap av Glencore.

Skipet, en Newcastlemax på 208.000 dødvekttonn med levering i november, vil bli leid ut på en 11-13 måneders kontrakt fra november til en indeksrelatert rate.

«Bulk Sandefjord», en annen Newcastlemax eid av 2020 Bulkers, oppnådde 34,5 prosent premie utover referanseindeksen Baltic 5TC index i september. Med en tilsvarende premie for «Bulk Shanghai» vil inntjeningen pr. i dag ligge rundt 35.000 dollar dagen.

Rederiets break-even rate - det man må ha for å drive hvert av skipene i kontantmessig balanse - er cirka 14.000 dollar dagen.

Koch leier fire

Både «Bulk Sandefjord» og tre søsterskip er utleid til det amerikanske industrikonglomeratet Koch Industries. Foruten to bulkcarriere som går på indekskontrakter er to skip utleid til Koch til faste dagrater på henholdsvis 19.525 og 22.250 dollar for 12-15 måneder fra levering.

Den nye avtalen innebærer også resultatsplitt for ekstra inntjening relatert til skipets scrubber fra og med 1. januar da de nye IMO-reglene trer i kraft.

2020 Bulkers har - på vannet eller i bestilling - åtte Newcastlemaxer som leveres før mai 2020. Alle skipene har renseutstyr i form av scrubbere.

Rederiet har som mål å betale månedlige utbytter. De første overføringene vil komme straks hele flåten er i drift, men selskapet skriver i sin andrekvartalsrapport at det har en målsetting om å starte utbetalinger allerede i første kvartal 2020.

Midt på dagen mandag ble aksjen handlet ned 1 krone til 81 kroner per aksje på Oslo Børs.

Tor Olav Trøim er største aksjonær i 2020 Bulkers.