Verdien på stortankere stiger ytterligere

I takt med at markedet gnir seg i øynene over VLCC-slutninger på over 300.000 dollar om dagen, følger skipsverdiene etter.

Med 40 NITC-skip og ytterligere 43 VLCCer i COSCO-systemet effektivt ute av markedet grunnet amerikanske sanksjoner, sammen med en rekke stortankere inne til docking for å bli retrofittet med scrubber, er tilgangen på skip særdeles liten for oljetraderne.

På nybygg (resale) har verdien strukket seg til 98,31 millioner dollar, opp 2,1 prosent fra månedsskiftet september/oktober da verdien var 96,26 millioner dollar, ifølge VesselValue.

For fem år gamle skip har verdiene steget med 3,4 prosent, fra 71,43 til 73,86 millioner dollar, de siste to ukene, ifølge analyseselskapet som er spesialiserte på shipping.

Den relative endringen blir større og større for eldre skip, og for 20 år gamle VLCCer, som er 0-5 år fra skraping (normalen), har verdiene steget fra 18,06 til 19,24 millioner dollar de siste 14 dagene, tilsvarende 6,5 prosent.

Verdiene over reflekterer skipsverdier uten scrubber, som gjerne koster 2,7-4,0 millioner dollar ekstra.

En tanker hos Arne Fredlys Hunter Group er dermed verdt omkring 101-102 millioner dollar med scrubberen verdsatt til kost.

Skarpverdien på en VLCC ligger med dagens stålpris på om lag 16-17 millioner dollar avhengig av nøyaktig størrelse.

Frontline faller 0,37 prosent til 106,80 kroner, Hunter Group trekker seg tilbake 1,95 prosent til 5,03 kroner og Okeanis Eco Tankers (OET) faller 1,52 prosent til 97,50 kroner.