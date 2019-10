Massivt kaos i tankmarkedet – flere superslutninger fra forrige uke er kansellert

Etter at spotratene i tankmarkedet gikk bananas i forrige uke, var det bare et tidsspørmål før boblen måtte sprekke.

Markedet måtte gni seg i øynene når skip ble sluttet på rater over 320.000 dollar per dag og til Worldscale (WS) over 400.

Ifølge en liste fra Clarksons Platou onsdag var dagraten for VLCCer på 194.900 dollar tirsdag, tilsvarende en nedgang på 30,8 prosent fra foregående handelsdag.

Adm. direktør Robert Macleod i Frontline Management sier til TDN Dirket at tankmarkedet korrigerte kraftig ned tirsdag da skip som ble sluttet fredag feilet i løpet av dagen, noe som ikke er uvanlig i situasjoner hvor frykten for å ikke finne tilgjengelig tonnasje tar markedet.

– De høye fraktratene har ført til at raffinerimarginer har blitt presset midlertidig, spesielt for enkelte asiatiske raffinerier som har mindre mulighet til å bringe den økte kostnaden videre til konsumenter, sier han til TDN Direkt onsdag.

Superslutninger kansellert

VLCCene Ardeche, Olympic Light, Maria P. Lemos, Ingrid, Maran Capricon, Great Lady og Evgenia var alle sluttet til WS over 240 i løpet av forrige uke, men nå er alle kansellert, ifølge VLCC Fixtures.

«Ok, så det skjedde ikke... Superslutningene fra forrige uke blir kansellert både til høyere og venstre. For et kaotisk marked. Vårt estimat for fjerde kvartal på 97.000 dollar om dagen ser fortsatt bra ut», skriver Cleaves-analytiker Joakim Hannisdahl på Twitter.

Analytikerne Espen Landmark Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby i Fearnleys sier til TDN Direkt at det er flere årsaker til nedgangen, og at rater på 300.000 dollar per dag ikke er bærekraftig over tid.

– Vi tror den største bidragsyteren til fallet er press på raffineriene når fraktelementet blir såpass stort som 15 prosent av verdien på lasten på en reise fra USA til Østen. Når marginene ikke øker tilsvarende velger flere raffinerier i stedet å kutte importen og dermed etterspørselen etter frakt, sier analytikerne til TDN Direkt onsdag.

Enkelte redere har fått panikk

Ifølge Hannisdahl skal tre 2001-bygde VLCCer ha blitt solgt til en blokkpris på 98 millioner dollar.

Om så er tilfellet har enkelte redere blitt desperate etter å øke eksponeringen mot det sterke tankmarkedet før IMO 2020-reguleringene trer i kraft ved nyttår. Hannisdahl verdsetter de tre stortankerne til 77 millioner dollar, og således er kjøpsprisen hele 27 prosent over hva Cleaves-analytikeren ligger inne med i sine estimater.

Til sammenligning kjøpte ADS Crude Carriers sine tre 2002-bygde koreanske VLCCer for en blokkpris på 67,5 millioner dollar tilbake i 2018.

Frontline-aksjen faller 1,24 prosent til 99,45 kroner, Hunter Group trekker seg tilbake 1,75 prosent til 4,78 kroner, Okeanis Eco Tankers (OET) faller 2,04 prosent til 96,00 kroner og Merkur-noterte ADS Crude Carriers stiger 1,40 prosent til 29,00 kroner.