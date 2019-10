SJEFEN OVER ALLE SJEFER: Reder Torstein Hagen i Viking Cruises fikk spørsmål av en ansatt spørsmål om hvem som var sjef for bærekraft i rederiet, på en flytur fra Sveits til Norge. – I Viking Cruises er det jeg som er sjef for bærekraft, sier Torstein Hagen. Foto: Emil Weatherhead Breistein