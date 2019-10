Höegh LNG åpner kontor i Kina

– Kina er et marked som vokser ekstremt raskt og trenger mer importkapasitet, og er et viktig fokus for oss, sa konsernsjef Sveinung J. S. Støhle i Höegh LNG på DNBs høyrentekonferanse i oktober i fjor.

Én måned senere startet den flytende lagrings- og regassifiseringsenheten (FSRU) «Höegh Esperanza» med FSRU-operasjoner for CNOOC i Kina i henhold til en kontrakt som utløper i juni 2021.

Nå jaktes det flere FSRU-kontrakter i landet og i den forbindelse har selskapet åpnet et eget kontor i storbyen Shanghai, ifølge en melding sendt ut før helgen.



Höegh LNG har det selskapet selv omtaler som «et sterkt fotfeste» i Kina. I tillegg til den nevnte CNOOC-kontrakten, har det Oslo Børs-noterte rederiet finansieringsavtaler med China Construction Bank.

Vil vokse i Kina

– Vi er overbevist om at det kinesiske LNG-markedet vil fortsette sin raske vekst, noe som allerede har gjort landet til den nest største LNG-importøren i verden, og at FSRU-er vil spille en viktig rolle i behovet for å øke kapasiteten for LNG-import på kort sikt. Det sa Støhle i forbindelse med åpningen av Kina-kontoret i slutten av forrige uke.

– Å være der med våre egne ressurser gir oss den rette strategiske tilstedeværelsen til å fortsette vår vekst i dette markedet, sa han videre.

Før jul i fjor uttalte Støhle til Aftenposten at han er overbevist om at de vil få flere kontrakter i Kina.

– Akkurat når de vil komme, er jeg ikke sikker på. Men de vil komme, fastslo han.