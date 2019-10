2020 Bulkers har inngått ny time charter

Tørrbulkrederiet 2020 Bulker har inngått en time charter for Newcastlemaxen Bulk Shenzhen med et datterselskap av Glencore.

Det går frem i en melding onsdag.

Time charteren har en varighet på 11-13 måneder med oppstart rett etter levering fra New Times Shipyard i januar 2020.

Avtalen er gjort med en indeks-linked avtale som vil medføre en premie på Balti 5TC-indeksen. 2020 Bulkers har tidligere vist at denne premien gjerne ligger på over 30 prosent.

Avtalen med Glencore-datteren inkluderer også en deling av eventuell ekstra fortjeneste som skulle komme som et resultat av scrubber-installasjonen på skipet.

2020 Bulkers har per i dag to skip på vannet og ytterligere seks er under kontruksjon. Alle skipene leveres, med scrubber, før utgangen av mai 2020.

En Newcastlemax i 2020 Bulkers-systemet har en cash-breakeven på om lag 14.000 dollar om dagen.

Selskapet har som mål å betale månedtlig utbytte, og den første utbetalingen ventes i november.

Tor Olav Trøim er storaksjonær og initiativtaker i tørrlastrederiet.