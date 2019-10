To nye kontrakter for DOF Subsea

DOF Subsea har sikret seg to kontrakter på tilsammen mer enn 160 dager for Skandi Seven og Skandi Skansen i Afrika.

Skandi Seven har kommet i virksomhet for et internasjonalt energiselskap i Angola, mens Skandi Skansen straks skal begynne mobilisering i Nordsjøen for en leveranse til en nøkkeklient i Ghana, heter det i meldingen.

Fikk betalingsutsettelse

Tirsdag denne uken ble obligasjonseierne i et DOF Subsea-lån på 508 millioner kroner enige om å utsette en betaling som skulle ha vært foretatt samme dag. Dette er nå utsatt til 20. desember.

På forhånd hadde en ad hoc-gruppe som representerte mer enn en tredjedel av obligasjonseierne i lånet avvist dette og bedt om mer informasjon, men kom til enighet med selskapet slik at også de stemte for utsettelsen til desember.

Utsettelsen forutsetter imidlertid at det blir innkalt til et nytt obligasjonseiermøte 6. november. Der skal det stemmes over forslag om at DOF Subsea innen 15. november oppnevner rådgivere for obligasjonseierne.

I tillegg må selskapet legge frem tilstrekkelig med informasjon slik at obligasjonseierne kan gjøre en ordentlig vurdering av den finansielle situasjonen i selskapet knyttet til den kommende refinansieringen.