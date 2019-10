Pål Caspersen er død

Sammen med John Hatleskog begynte juristen Caspersen tidlig på 70-tallet i rederiet P. Meyer i Oslo. De dårlige tidene i shipping kombinert med store nybyggingsforpliktelser senket imidlertid rederiet og bankene overtok kontrollen.

Långiverne mente det var bedre å drive videre enn å realisere verdiene der og da og engasjerte Caspersen og Hatleskog til å stå for driften for deres regning.

Rederiet skiftet navn til Havtor. Etterhvert fikk de to kompanjongene mulighet til å gjøre nye investeringer og satset da på skip som kunne frakte flytende petroleumsgasser, LPG. Dette skjedde i samarbeid med skipsmeglerfirmaet Inge Steensland og Kværner.

Kjøpte ut bankene

I 1986 ønsket bankene å kvitte seg med Meyer-engasjementet, og Caspersen og Hatleskog fikk med seg finske Neste Oy og amerikanske International Shipholding som partnere i Havtor. Selv gikk de inn med en tredjedel av eierskapet gjennom selskapet Havtor Management.

Tidlig på 90-tallet ble Havtor, som da var utviklet til å bli et rent gassrederi, tatt på børs etter at det hadde sikret seg børsplassen til det gamle Staubo-selskapet Hav.

I 1995 kjøpte daværende Bergesen d.y. rederiet Havtor og fusjonerte det inn i sin eksisterende flåte. Aksjonærene, blant dem Caspersen og Hatleskog, fikk et kontantoppgjør for sine aksjer. Av dette tilfalt rundt 500 millioner kroner de to lederne.

Siden fortsatte samarbeidet mellom Caspersen og Hatleskog i regi av selskapet Havinvest. De hadde kontorfellesskap og var sammen om flere investeringer både i eiendom og i shipping via sine respektive selskaper Sjøinvest - som er Caspersens - og Jaco.

Det felleseide shippingengasjementet består i dag av to mindre kjemikalietankskip, og på eiendomssiden sitter Capersens og Hatleskogs selskaper blant annet med ialt 50 prosent av eierskapet i Kronprinsesse Märthas Plass 1, også kjent som Solplassen.

Overtok Western Bulk

Samtidig gjorde de egne investeringer i regi av sine respektive selskaper. I 1997 tok Caspersen med støtte fra Kværner kontrollen i tørrlastrederiet Western Bulk Shipping til sterke protester fra brødrene Sverre Jørgen og Otto G. Tidemand og Lorentzen-familien.

Noen år senere ble Tidemand- og Lorentzen-familiens interesser skilt ut i selskapet Stove Shipping. Etter noen år solgte Caspersen Western Bulk til Christen Sveaas.

Sjøinvest, som har konsentrert seg om aksjer, shipping og eiendom, eies i dag av Pål Caspersens fire barn Nina, Einar, Elise og Eline.

Pål Woxen Caspersen var aktiv i driften av Sjøinvest og oppfølgningen av selskapets investeringer helt til han ble syk i høst. Han døde mandag denne uken.