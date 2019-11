Philly Shipyard taper mindre penger

Philly Shipyard melder om et resultat etter skatt i tredje kvartal 2019 på minus 9 millioner dollar, mot minus 30,8 millioner dollar i tilsvarende periode i 2018.

EBITDA endte i tredje kvartal på minus 7,4 millioner dollar, mot 28,9 millioner dollar.

Driftsinntektene beløp seg til 3,7 millioner kroner, ned fra 25,6 millioner kroner.

«Etter levering av det andre containerskipet til Matson (Hull 030) 28. mars 2019, har det ikke vært noen videre skipsbyggingsaktivitet ved verftet. Siden slutten av juli 2019 har det imidlertid vært vedlikehold og reparasjonsaktivitet knyttet til kontrakten for tørrdokking av FSS Antares, et statlig lasteskip», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Det opplyses om at vedlikehold reparasjonsaktivitetene vil fortsette inn i 2020 som et resultat av tildelingen av en annen kontrakt for tørrdokking av FSS Pollux, et søsterskip av FSS Antares.

Begge skipene eies av det amerikanske Department of Transportation’s Maritime Administration (MARAD) og administrert av TOTE Services, LLC (TOTE Services).

Disse kontraktene har ført til at Philly Shipyard har tilbakekalt noen av de de ansatte som har vært permittert.

