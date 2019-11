Solstad inngår kontrakt

I en melding onsdag morgen fremgår det av Solstad Offshore at de har inngått en kontrakt med australske Inpex. Ankerhåndteringsskipene forventes å arbeide ut fra Broome i Australia fra og med 1. kvartal 2020 og skal støtte selskapets boreaktiviteter.

"Vi er glade for å motta denne kontraktstildelingen fra Inpex. Dette er en fortsettelse av tidligere samarbeid til Ichthys LNG-utvikling, og vi gleder oss over muligheten til å fortsette vårt samarbeid i flere år fremover," sier administrerende direktør for Solstad Offshore Asia Pacific, Keith Soutar.

Hittil i år er aksjen ned 58 prosent på Oslo Børs.

