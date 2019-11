BW Offshore tar tap på ti millioner dollar

Det opplyser shippingselskapet BW Offshore i en børsmelding torsdag.

Kontrakten med FPSO Umuroa går ut 31. desember. Det er usikkerhet knyttet til utestående forfalt hyre og leie, samt fremtidig betaling av hyre. På grunn av dette tar BW Offshore et tap på ti millioner dollar, rundt 92 millioner kroner, i tredje kvartal.

Shipping-selskapet opplyser at total ebidta-eksponering kan ende på opptil 23 millioner dollar når året er over. BW Offshore skriver også at de skal prøve å hente inn all utestående hyre fra Tamarind Rescources og deres morselskap.