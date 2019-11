GoodBulk øker overskuddet og fortsetter utbyttebetalingene

Det Bermuda-baserte tørrlastrederiet GoodBulk, som ble etablert i 2016 og som er notert på det norske OTC-markedet, har lagt frem regnskap for tredje kvartal.

Resultatet etter skatt viser 19,9 millioner dollar, som gir en inntjening pr. aksje på 0,66 dollar. I samme kvartal i fjor sto det 14,5 millioner dollar igjen på bunnlinjen.

Driftsinntekter og andre inntekter oppgis til totalt 67,1 millioner dollar.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 33,8 millioner dollar. Rederiet påpeker at tredje kvartal ble deres tiende strake kvartal med lønnsomhet.



Driftsresultatet oppgis til 23,1 millioner dollar, opp fra 18,4 millioner for et år siden.

Syv kvartaler med utbytte

Rederiet har også kunngjort sitt syvende strake kvartalsutbytte, denne gang på 0,84 dollar pr. aksje.

Tilsammen har det betalt ut 2,46 dollar pr. aksje, som tilsvarer 22,4 prosent av GoodBulk-kursen da rederiets aksje ble registrert på det norske OTC-markedet våren 2017.

Seneste omsetningskurs nå for GoodBulk-aksjen er 126,61 kroner, som verdsetter rederiet til 3,8 milliarder kroner.

Sikret høyere rater

I snitt oppnådde GoodBulk dagrater på 20.634 dollar for capesizefartøyene, 12.012 dollar for panamaxene og 8.981 dollar for supramaxene.

Tilsvarende dagrater i tredje kvartal i fjor var henholdsvis 19.612, 13.577 og 12.910 dollar.

For fjerde kvartal har rederiet sikret capesizedager til 22.534 dollar pr. fartøy pr. dag.

Direkte driftsutgifter for flåten var i perioden på 5.762 dollar pr. fartøy pr. dag. Generelle og administrative utgifter beløp seg til 265 dollar pr. fartøy pr. dag.

Rederiets flåte går breakeven med dagrater på 9.575 dollar pr. fartøy i år og 10.325 dollar neste år. For 2021 er estimatet 10.004 dollar pr. fartøy pr. dag.

Bytter heller drivstoff

Rederiet kvittet seg med fartøyet «Aquakula» i perioden, for et netto vederlag på 11,7 millioner dollar og med en netto gevinst på 3,8 millioner dollar.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde GoodBulk 54,0 millioner dollar i kontanter.



Med hensyn til de nye IMO 2020-utslippsreglene, mener GoodBulk at å skifte til passende drivstoffer er en bedre strategi for selskapet enn å installere rensesystemer for eksosgass, såkalte scrubbere.

Totalt kontrollerer GoodBulk 26 tørrlastfartøyer. Av disse er 25 capesizeskip.