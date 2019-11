Wallenius Willhelmsen leverer på driften

Wallenius Wilhelmsen melder om et resultat etter skatt på 36 millioner dollar i tredje kvartal 2019, opp fra 20 millioner dollar i samme periode året før.

Konsensus hadde ventet et resultat (GAAP) på 27,5 millioner dollar, ifølge Bloomberg.

Resultat før skatt kom inn på 22 millioner dollar, det samme som i tredje kvartal 2018.

Selskapet førte en skatteinntekt på 14 millioner dollar i kvartalet, som følge av en vunnet rettsavgjørelse relatert til forskuddstrekk for utbytte fra EUKOR til Wilhelmsen Ships Holding Malta.

Driftsresultatet kom inn på 94 millioner dollar, opp fra 56 millioner dollar ved samme korsvei i fjor. IFRS 16 gir en positiv effekt på driftsresultatet på om lag 10 millioner dollar i år sammenlignet med i fjor.

EBITDA kom inn på 213 millioner dollar, opp fra 192 millioner dollar i tredje kvartal 2018 ved anvendelse av IFRS 16.

Det var ventet en EBITDA på 200 millioner dollar.

Omsetningen kom inn på 955 millioner dollar, ned fra 1.031 millioner dollar i fjor og svakere enn ventede 1.000 millioner dollar. Det var særlig lavere volum i Ocean-segmentet som bidro til omsetningsnedgangen.

«Jeg er glad for å se den fortsatte forbedringen i lønnsomheten for Ocean-virksomheten. Vi fortsetter å ta bevisste valg om ikke å fornye Ocean-virksomheten under vilkår som vi ikke anser som økonomisk bærekraftig. Selv om vi ser en nedkjøling av bilmarkedene globalt, er vi forberedt på å tilpasse oss volumendringer og fortsette å drive en lønnsom virksomhet, og betjene kundene våre på best mulig måte», sier Craig Jasienski, administrerende direktør Wallenius Wilhelmsen, i en melding.

Styret har godkjent et andre utbytte for året på seks cent, tilsvarende 25 millioner dollar.

Selskapet har et balansert syn hva gjelder utsiktene for Wallenius Wilhelmsen.

Det vil fortsette å være usikkerhet relatert til volumsituasjonen i kjølvannet av svake bilsalg i alle de viktige markedene, skriver selskapet i en melding.

I tillegg trekkes økte handelsbarrierer og et volatilt makrobilde frem som risikofaktorer for selskapet.

Ratene forblir lave og under press, men noen kontrakter har blitt på stabile, eller bedrede, rater i første halvår, uttrykker selskapet videre.