Det fremgår av en melding fra selskapet onsdag formiddag.

Ved levering startet fartøyet en 13 års chareboat-charter til et selskap som 2020 Bulkers Ltd eier.

Ifølge meldingen har 2020 Bulkers også gjort en charter-avtale for fire av åtte nye newcastlemax, med et datterselskap av Glencore. Det er ventet at to nye skip skal bli levert i januar 2020.

