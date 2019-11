GasLog ser strammere marked

Det Monaco-baserte, New York-noterte LNG-rederiet GasLog har lagt frem tall for tredje kvartal.

Disse viser et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 114,2 millioner dollar, en marginal forbedring fra 114,1 millioner dollar i tredje kvartal i fjor. Justert ebidta oppgis til 115,0 millioner dollar, opp fra 114,2 millioner.

Inntektene var på 165,6 millioner dollar, opp fra 158,4 millioner dollar i samme periode i fjor.

Rederiet gikk med et rapportert overskudd på 8,9 millioner dollar, mot 39,3 millioner for et år siden. Justert overskudd oppgis til 25,5 millioner dollar, mot 32,3 millioner i tredje kvartal i fjor.

GasLog, som har obligasjonslån notert på Oslo Børs, betaler et utbytte på 0,15 dollar pr. aksje for kvartalet.



Strammere marked

I en kommentar peker GasLog-sjef Paul Wogan på at en bedring i spotmarkedet for LNG-frakt i løpet av perioden og bidragene fra selskapets nybygg på langtidskontrakter resulterte i solid vekst i inntekter og ebitda, sammenlignet med samme tid i fjor.

Basert på det strammere spotmarkedet for LNG-frakt siden utgangen av tredje kvartal og økningen i fraktratene, venter GasLog ytterligere resultatforbedring i fjerde kvartal.

«Vi har spådd et strammere LNG-fraktmarked, ettersom økt amerikansk LNG-produksjon kombinert med sesongmessig oppgang i gassetterspørselen gir økende etterspørsel for frakt og større utnyttelse av den globale flåten. Disse underliggende trendene for LNG og shippingmarkedene peker mot et strukturelt strammere marked gjennom 2020 og inn i 2021», heter det fra Wogan.

Her er rapporten fra selskapet.