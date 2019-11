Wilh. Wilhelmsen tapte millioner av dollar i Q3

I tredje kvartal 2019 fikk Wilh. Wilhelmsen et negativt nettoresultat på syv millioner dollar, mot et positivt resultat på 71 millioner dollar i samme periode i fjor.

Selskapet fikk et resultat før skatt på minus 15 millioner dollar, mot et positivt resultat på 96 millioner dollar for et år siden.

Driftsresultatet (EBIT) endte på 24 millioner dollar, uforandret fra tredje kvartal 2018.

Wilh. Wilhelmsen kunne vise til totale inntekter på 220 millioner dollar, mot 214 millioner dollar i tredje kvartal 2018.

Her finner du kvartalstallene

Her finner du presentasjonen