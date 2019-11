Bulkers 2020 betaler utbytte allerede i november

Bulkers 2020 fikk et resultat etter skatt på 0,8 millioner dollar i tredje kvartal 2019, opp fra minus 0,2 millioner dollar ved samme korsvei året før. I fjor hadde selskapet ingen skip på vannet, mens årets regnskap inkluderer en drøy uke med inntjening fra Bulk Santiago og om lag sju uker fra Bulk Sandefjord. Begge er leid ut til Koch Industries.

Totalt antall operasjonelle skipsdager var 65 i kvartalet. Når hele flåten er på vannet vil antall dager med inntjening øke til 736.

Omsetningen kom inn på 2,2 millioner dollar i kvartalet.

Den gjennomsnittlige timecharter ekvivalenten ble 37.800 dollar per dag i kvartalet, sammenlignet med 31.400 dollar per dag som var gjennomsnittet for Baltic 5TC Capesize Index siden levering av det første skipet i starten av august.

Selskapet har ved flere andledninger uttalt av cash breakeven for selskapets Newcastlemaxer ligger på om lag 14.000 dollar om dagen.

Første utbytte allerede i november

Styret har godkjent et utbytte på 0,055 dollar per aksje, som vil bli betalt ut den 20. november 2019. Aksjen handles eks. utbytte 11. november.

I oktober har 2020 Bulkers signert en 11-13 måneders indeks-basert timecharter for Bulk Shanghai med Glencore-eide ST Shipping. Bulk Shenzen har også blitt leid ut til samme selskap under samme betingelser.

Selskapet inngikk også en finansieringsavtale, sale-leaseback, med Ocean Yield for Bulk Seoul og Bulk Shanghai i oktober. Bulk Seoul gikk inn i en timecharter på 12-16 måneder med Koch Industries fra 30. oktober da skipet ble levert fra verftet.

Bulk Shanghai ble levert den 6. november og gikk rett inn i en 11-13 måneders timecharter med ST Shipping på en indeks-basert avtale.

Selskapet har som måle å betale månedlig utbytte.

Selskapet har åtte skip i porteføljen på 208.000 dødvektstonn. Alle skipene skal være levert ved utgangen av mai neste år.

Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet en soliditet på 68 prosent.

Tor Olav Trøim er storaksjonær og initiativtaker til Bulkers 2020.