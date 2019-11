Kontraktsrush for DOF Subsea

DOF Subsea har blitt tildelt flere kontrakter fra ikke-navngitte aktører i to viktige regioner, Trinidad og Mexicogulfen.

Det går frem i en melding fra selskapet torsdag.

Skandi Neptune har blitt tildelt en treårig rammeavtale for IMR og lettere konstruksjonstjenester med en større operatør i Trinidad. Oppstart av kontrakten skjer mot slutten av november.

DOF Subsea har også fått flere kortere kontrakter i Mexicogulfen som sikrer god utnyttelse i fjerde kvartal for OSVen Harvey Deep Sea.

Skipet Geosea har blitt tildet en kontrakt på 21 dager i Mexicogulfen, der oppstart skjer mot slutten av november.

«Dette er viktige tildelinger for oss som sikrer god utnyttelse av skipene våre i Nord-Amerika, i tillegg til å skape et sterkt grunnlag for fremtidig arbeid i Trinidad og GoM», sier Mons Aase, administrerende direktør i DOF Subsea, i meldingen.