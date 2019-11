Klaveness-sjef spår bunkers-, tank- og tørrlastmarkedet i 2020

Markedet er veldig volatilt, men Klaveness Combination Carriers (KCC) anser ifølge konsernsjef Engebret Dahm bunkers- og tankmarkedet som gode for 2020, mens tørrlastmarkedet som litt mer dempet.

«Interessante nivåer»

Dahm sier på tredjekvartalspresentasjonen fredag at forward-markedene for tank fortsatt er på «interessante nivåer» sammenlignet med første halvår 2017 og 2018, mens forward-markedene for tørrlast ser mer moderate ut.

– For de tre markedene skipene er eksponert mot, så vet vi at tank- og bunkersmarkedene ser gode ut. For tørrlast så tror jeg ikke nedsiden er så stor sammenlignet med hva vi ser i forward-markedet, sier han, ifølge nyhetsbyrået.

– Det ser bra ut

Videre sier Dahm at mesteparten av kontraktsdekningen for CABU-skipene for november og desember er kontrakter selskapet har fornyet en rekke ganger før, så han tror de har en stor sannsynlighet for at de blir fornyet. Spørsmålet er hva ratene blir.

– Målet for oss er å fikse hele kapasiteten for CABU-skipene i første halvår (2020), fordi det er ikke noe aktivt spotmarked for befraktning av kaustisk soda. Jeg vil si at ratene er minst 20 prosent opp for timecharter-ekvivalenter, så det er godt over fjoråret. Men igjen – vi har ikke sluttet dem ennå, så hvordan gjennomsnittet kommer til å se ut gjenstår å se, men det ser bra ut, sier han, ifølge TDN Direkt.