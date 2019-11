Tung børsdebut for Hafnia Tankers

Hafnia Tankers gikk ut med et indikativt prisintervall på mellom 26,20 og 30,90 kroner pr. aksje da rederiet for snart to uker siden bestemte seg for å hente penger og gå på Oslo Børs. Onsdag denne uken ble det kjent at produkttankrederiet fikk inn 75 millioner dollar og at prisen måtte senkes 25,45 kroner.

Hovedaksjonær BW Group, som opprinnelig skulle selge aksjer for 25 millioner dollar i forkant av noteringen, måtte i stedet tegne seg for aksjer verdt 50 millioner kroner.

Kursfallet fortsetter

Kort tid etter at Hafnia Tankers adm. direktør Mikael Skov ringte med bjellen på Oslo Børs på fredag falt aksjen ytterligere, og i går formiddag var den ned i 24,05 kroner.

– Ja, det er riktig at vi gikk ut med et prisintervall på mellom 26,20 og 30,90 kroner, men shippingaksjene hadde i forkant falt med seks prosent i gjennomsnitt slik at timingen kanskje ikke var helt ideell. Med tanke på hva som hadde skjedd i markedet var vi forberedt på at vi kanskje måtte senke prisen litt, sier Skov til Finansavisen.

Han mener imidlertid at Hafnia Tankers har all grunn til å være stolt over at de nå har klart å gjennomføre en av de største egenkapitaltransaksjonene i shipping på veldig mange år.

– Dette er bra for oss og for hele shippingsegmentet.

Tredje forsøk

To ganger tidligere har det Singapore-baserte shippingkonsernet BW Group forsøkt å børsnotere produkttankflåten. Begge forsøkene med å ta rederiet BW Pacific på Oslo Børs, det siste senest i fjor, gikk imidlertid i vasken på grunn av laber investorappetitt.

I januar fusjonerte BW Pacific med det konkurrerende produkttankrederiet Hafnia Tankers. Planen var at BW Group skulle selge seg noe ned i forbindelse med børsnoteringen, men endte i stedet opp med å måtte kjøpe aksjer for å få emisjonen i havn.

– BW Group er definitiv en langsiktig eier i Hafnia Tankers og har etter det jeg kjenner til ingen umiddelbare planer om å redusere sin eierandel, sier Skov.

Rateopptur

Produkttankmarkedet var nær historiske bunnivåer i fjor og pengene formelig rant ut av kassen til Hafnia Tankers. De seneste månedene har imidlertid markedet bedret seg betydelig og ifølge Skov tjener rederiet nå penger.

– Ja, det er et godt marked for Hafnia for tiden og vi tjener penger. Det ser også bra ut fremover. IMO 2020 vil ganske sikkert gi produkttankmarkedet et løft og jeg er også svært godt fornøyd med den lave ordreboken, sier han.

På kurs 24,05 prises Hafnia Tankers til 8,9 milliarder kroner. Tidligere denne uken lå det an til at selskapet ville bli Oslo Børs nest største rederi etter Frontline, men produkttankrederiet har nå også Wallenius Wilhelmsen foran seg på listen. Etter en oppgang på 10 prosent den seneste uken prises bilskipsrederiet og logistikkselskapet nå til drøye 9,5 milliarder kroner.