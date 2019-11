DNB Markets ser pen oppside i Frontline

I dagens aksjerapport spår DNB Markets mer oppgang i stortank.

«Kombinasjonen av sesongmessig stigende etterspørsel og et høyt antall fartøy som har planlagt verftsopphold for installering av scrubbere innen utgangen av året gjør at vi venter drahjelp fra tankratene for Frontline i perioden fremover», skriver meglerhuset.

«Kursutviklingen har historisk sett fulgt ratene relativt tett også i et kortsiktig perspektiv, og vi har en kjøpsanbefaling på Frontline med kursmål 123 kroner», heter det videre.

Frontline falt på Oslo Børs til 86,60 kroner mandag, og DNB Markets ser dermed en oppside på rundt 42 prosent fra dagens nivåer.