Seven Seas øker med nok et skip

Ifølge VesselsValue skal rederiet, som ledes av adm. direktør Christian Sundt, nylig ha overtatt den japanskbygde supramax-carrieren «Golden Island» for 12,45 millioner dollar, tilsvarende 114 millioner kroner. Samtidig har skipet skiftet navn til «Orion».

Sundt bekrefter kjøpet:

– Ja, vi har vært aktive og benyttet det dårlige markedet i første halvår til å øke tonnasjen. I løpet av de siste årene har vi snudd flåten fullstendig til mer foretrukne og moderne skip.

«Orion» er bygget i 2012 og eid i et eget, nyopprettet selskap under Seven Seas Carriers-paraplyen.

«Overraskende»

Tirsdag skrev Finansavisen om det svake tørrlastmarkedet i første del av 2019 og om verdifallet siden flere norske rederier investerte tungt i bulkcarriere da prisene var lave i 2017.

– Utviklingen i fraktmarkedet første halvår var overraskende for de fleste, sier Sundt. Han mener «mange sammenfallende tilfeldigheter» gjorde at nedturen varte lenger enn hva man trodde den ville gjøre.

Han er imidlertid optimistisk med tanke på utsiktene fremover:

– Med den lave flåteveksten i vårt skipssegment, handy- og supramax, forventer vi et mer stabilt marked fremover når den handelspolitiske situasjonen har stabilisert seg, sier Seven Seas Carriers-sjefen.

Søsterskip

Av de seks skipene som nå utgjør flåten i Bergen-rederiet, er fem bygget ved Oshima-verftet i Japan og tilnærmet søsterskip.

Et av dem, «Couga», er innbefraktet, og de andre er eide skip som er finansiert med banklån etter at kjøpsopsjonen på «Yunga» ble erklært og skipet skiftet navn til «Nova».

Ved årsskiftet kjøpte Seven Seas et ti år gammelt skip på 50.000 dødvekttonn, «Zebra Wind», ifølge skipsmeglere for 12,5 millioner dollar. I forbindelse med eierskiftet fikk det nytt navn, «Cygnus».

De tre fartøyene som er overtatt i år, er alle registrert i NIS, Norsk Internasjonalt Skipsregister, og har Bergen som hjemmehavn.

– Skipene er av såkalt «open hatch»-design og er gunstige med tanke på fart og forbruk. Det er viktig med nye bunkerskrav som trer i kraft fra nyttår, sier Sundt.