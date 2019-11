Team Tankers solgte nye skip – klare for dypt vann

Team Tankers International melder om et resultat før og etter skatt på minus 15,1 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot minus 14,5 millioner dollar i samme periode i fjor.

Resultat per aksje ble minus 0,07 dollar, mot 0,07 dollar ved samme korsvei i 2018.

Driftsresultatet (EBIT) ble minus 10,3 millioner dollar, mot minus 10,6 millioner dollar i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) utgjorde pluss 13,4 millioner dollar, opp fra 0,7 millioner dollar i fjor.

Fraktinntektene på T/C-basis beløp seg til 48,5 millioner dollar, sammenlignet med 43,6 millioner dollar i tredje kvartal 2018.

Høyere rater

Flåten oppnådde i kvartalet en gjennomsnittlig TCE-rate (time charter equivalents) på 11.406 dollar dagen, opp fra 9.758 i samme periode i fjor.

Toppsjef Hans Beringa sier i en kommentar at selskapet har solgt siste rest av den eldre flåten, og dermed «frigjort kapital for investeringsaktivitet og posisjonert oss for 2020 med en mer fokusert dypvannsflåte».

