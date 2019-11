Joakim Hannisdahl tror på kursdobling i Flex LNG

Flex LNG leverte et tredje kvartal omtrent som ventet, men rapporten inneholdt en rekke spennende nyheter.

Bunnlinjen, justert for en engangskostnad for utstedelse av ny gjeld og finansielle derivater mm., endte på 4,9 millioner dollar, rett over hva som var ventet.

Det som overrasket positivt var utbyttet på 10 cent per aksje for kvartalet. Joakim Hannisdahl, analysesjef hos Cleaves Securities, hadde ikke forventet en så stor kontantutdeling allerede nå.

– Helt klart positivt, men ikke helt uventet. Vi hadde forventet at første utbytte skulle bli erklært i neste kvartal, så således kun ett kvartal i forkant. For aksjemarkedet er det uansett alltid viktig å få bekreftelse på positive antagelser, sier Hannisdahl som også uttrykte på Twitter før børsåpning av han trodde på oppgang for Flex-aksjen onsdag.

Dagsraten i kvartalet landet på drøye 58.000 dollar, marginalt svakere enn forventningen fra konsensus. Men selskapet kommuniserte videre at de forventer en omsetning på 50-55 millioner dollar i fjerde kvartal, noe som med seks skip på vannet gir en gjennomsnittlig dagrate på omkring 100.000 dollar om dagen, rundt regnet.

Hannisdahl karakteriserer dette som «meget bra» og på linje med analytikernes forventninger.

Har supereffektive båter som vil gi høye rater

Flex benytter seg utlukkende av effektive, gassdrevne dieselmotorer, som går under betegnelsen «two-stroke propulsion». For lavhastighet-LNGC-skip er det MEGI, produsert av Man, eller X-DF, produsert av WinGD, som er de to reelle alternative teknologiene.

Flex har båter i bestilling fra begge produsentene. Two-stroke skal medføre en drivstoff-besparelse på hele 30 prosent samenlignet med Tri-Fuel Diesel Electric (TFDE) som er bransjestandard. En del av investeringscaset i Flex er nettopp en høyere realisert rate på grunn av store drivstoff-besparelser for charter.

– Vi jobber med en premie på 11.979 dollar pr. dag på MEGI og X-DF over TFDE. Vårt cash breakeven estimat ligger på rundt 47.000 dollar om dagen, sier Hannisdahl.

FORVENTER STERKT MARKED: Figuren viser Joakim Hannisdahls estimater for Flex LNGs dagrater per kvartal. Den lyseblå linjen viser estimert cash breakeven (inkl. gjeldsbetalinger mm.), den mørkeblå linjen viser i praksis breakeven-nivået for resultat før skatt, og den brune linjen illustrerer nivået for cash breakeven ekskludert finansielle forpliktelser. Foto: Joakim Hannisdahl

Hannisdahl, som rangeres som den beste shipping-analytikeren på Bloomberg, er svært optimistisk med tanke på LNG-selskapet i tiden fremover.

– Selv om vi ser litt lavere inntjening for LNG shipping i 2021-2022 enn i 2018-2020, så kan Flex LNG oppnå en inntjening langt over sin cash breakeven og regnskapsmessige breakeven de neste årene i de fleste scenarioer. Flex LNG er godt posisjonert med en meget attraktiv flåte, men prises kun til rundt 50 prosent av NAV (verdijustert egenkapital red.anm.), sier Hannisdahl før han konkluderer.

– Vi ser oppside i aksjekursen og har et 12-måneders kursmål på 151 kroner.

Sikret attraktive gjeldsbetingelser for nybygg

I november har Flex LNG sikret seg attraktive finansieringsbetingelser for sine fem nybygg som leveres i 2020. Gjennom et syndikat av 11 banker og Korea Eximbank har selskapet skaffet gjeldsfinansiering på totalt 629 millioner dollar. Finansieringen inkluderer også en opsjon på opptil 50 millioner dollar ekstra (10 millioner dollar per skip) om skipene blir leid ut lange kontrakter.

Selskapet sier selv at gjennomsnittlig rentemargin er 2,2 prosent pluss LIBOR på fasilitetene, noe som vil gi en årlig rentekostnad på om lag fire prosent.

Med attraktive lånebetingelser ser selskapet selv en cash breakeven så lavt som 43.000 dollar per dag for 2020-skipene.

Aksjen stiger 6,60 prosent til 84,00 kroner på Oslo Børs.